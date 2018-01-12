В Белоруссии заявили, что не намерены «дружить» с ЕС против России

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью «Синьхуа» заявил, что страна не намерена развивать торгово-экономические и политические отношения с ЕС в ущерб России.

«Развитие наших связей и с Россией, и с Европейским союзом, и с остальным миром не означает, что мы хотим с кем-то дружить за счёт кого-то или против кого-то. Мы развиваем наши торгово-экономические, политические отношения с Европейским союзом, при этом говорим нашим партнёрам, что мы ни в коей мере не намерены дружить с ними за счёт России... или в ущерб России», — цитирует БЕЛТА министра.

По его словам, только за счёт наличия нормальных отношений со всеми глобальными игроками в мире Белоруссия может выжить.

«Здесь нет никаких противоречий. В нашей политике мы всегда исходим из того, что, как я уже сказал, не проповедуем принцип конфронтационности, наоборот, стараемся делать так, чтобы устранить те разделительные линии, которые сегодня присутствуют в Европе и в нашем регионе, и мы это чувствуем на себе», — заявил Макей.

Ранее в МИД Белоруссии рассказали, что страна не планирует заключать с ЕС соглашение об ассоциации.

В начале декабря 2017 года глава МИД России Сергей Лавров отметил, что некоторые страны, которые входят в ЕС, хотят использовать саммит «Восточное партнёрство» в антироссийских целях.