Лукашенко: «Восточное партнёрство» не должно быть разделительной зоной между ЕС и Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить, чтобы программа «Восточное партнёрство», являющаяся инициативой Евросоюза, стала разделительной зоной между ЕС и Россией с Китаем.

Об этом он сказал в ходе встречи с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом.

Лукашенко отметил, что «без политики не может существовать ни одна организация».

«Но нельзя допустить, чтобы «Восточное партнёрство» стало чисто политизированной организацией, и не дай бог поставить цель перед странами «Восточного партнёрства», чтобы этот пояс стал разделительной зоной между ЕС и Россией, Китаем, Востоком», — цитирует Лукашенко «БелТА».

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не намерен развивать торгово-экономические и политические отношения с ЕС в ущерб России.