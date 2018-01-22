Лукашенко рассказал о проблемах на белорусских границах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости совершенствовать систему противодействия угрозам и вызовам безопасности границ страны.

«Вы знаете, что происходит в Евросоюзе, восточная граница — мы недавно об этом подробно говорили во время обсуждения наших визовых проблем с Российской Федерацией. Южная граница — украинское направление — находится под влиянием тех процессов, которые происходят прежде всего на Украине. Что касается балтийского направления, та риторика, которая звучит в этих странах, что нас причисляют вкупе с Россией чуть ли не в разряд агрессоров... также не проходят эти заявления мимо наших ушей. Словом, проблем хватает, хотя они не являются абсолютно острыми проблемами, которые требуют какого-то чрезвычайного реагирования. Но порох надо держать сухим, и границы как и были раньше, так и сейчас должны быть священны и неприкосновенны», — приводит сайт президента Белоруссии слова Лукашенко.

Также Лукашенко отметил, что Белоруссия является островом безопасности на Евразийском континенте, и сказал, что Минск несёт серьёзные затраты на финансирование границы.

«Но, скажу откровенно, международное сообщество, особенно европейцы, да и россияне могли бы финансово более активно поучаствовать в том, чтобы поддержать наши усилия по борьбе с разного рода правонарушителями», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия является миролюбивым европейским государством и выступает в качестве донора безопасности в регионе.