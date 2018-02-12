Эксперт объяснил «румынизацией» запрет российских новостных передач в Молдавии

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Павел Астахов
Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с RT прокомментировал вступление в силу запрета российских новостных и информационно-аналитических передач в Молдавии.

«В этом запрете прежде всего заинтересованы Румыния и националистическое крыло элиты Молдавии. Сегодня Молдавия — это страна, в которой есть две культуры: русско-молдавская и румынская. И задача Румынии в том, чтобы была лишь вторая. Румынии необходима румынизация Молдавии. Поскольку именно изменение культуры во многом определяет изменение политики. Румынские программы, радио и газеты были в Молдавии даже в советское время, не говоря о постсоветском. И этот запрет говорит лишь об одном одно — в честном поединке они проиграли», — полагает Журавлёв.

Он добавил, что румынские телепередачи и СМИ присутствовали в Молдавии с советских времён, однако не смогли превзойти по популярности российские.

Поэтому в целях румынизации страны возникла необходимость в прямом запрете журналов и информационных материалов из России.  

12 февраля в Молдавии вступил в силу запрет на трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России.

В МИД России назвали закон очередным антироссийским выпадом.

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