В Госдуме объяснили решение властей Молдавии запретить российские новостные передачи
«Это свидетельствует о том, что им есть чего бояться. Они, вероятно, опасаются, что граждане узнают о коррупционных и других негативных делах тех, кто сейчас находится у власти. Ведь скоро в Молдавии будут парламентские выборы. При этом в Молдавии набирают силу пророссийские партии», — сказал он.
По его словам, совершенно неправильно, что «власти пошли по такому пути ограничения информации для своих граждан».
12 февраля в Молдавии вступил в силу запрет на трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России.
В МИД России назвали закон очередным антироссийским выпадом.