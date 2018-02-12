В Госдуме объяснили решение властей Молдавии запретить российские новостные передачи

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Павел Астахов
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT вступление в силу запрета российских новостных и информационно-аналитических передач в Молдавии.

«Это свидетельствует о том, что им есть чего бояться. Они, вероятно, опасаются, что граждане узнают о коррупционных и других негативных делах тех, кто сейчас находится у власти. Ведь скоро в Молдавии будут парламентские выборы. При этом в Молдавии набирают силу пророссийские партии», — сказал он.

По его словам, совершенно неправильно, что «власти пошли по такому пути ограничения информации для своих граждан».

12 февраля в Молдавии вступил в силу запрет на трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России.

В МИД России назвали закон очередным антироссийским выпадом.

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Молдавия
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