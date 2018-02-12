Вандалы похитили голову памятника украинскому поэту Шевченко во Львовской области

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Отделение Национальной полиции Украины по Львовской области сообщило, что неизвестные отломали и украли голову памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Об этом сообщается на странице полиции в Facebook.

«11 февраля в 13:40 (14:40 мск) в Стрыйский отдел полиции поступило сообщение о том, что в городском парке неизвестные отбили элемент от памятника Шевченко… Правоохранители установили, что от скульптуры злоумышленники отбили голову и похитили её», — указывается в заявлении.

Отмечается, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры».

Ранее в Молдавии вандалы осквернили три памятника героям Великой Отечественной войны.

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