В США вандалы отломали руки и разбили лицо у памятника солдату Конфедерации
Неизвестные вандалы отломали руки и разбили лицо у памятника солдату Конфедерации, который стоял на кладбище Миртл-Хилл в американском штате Джорджия.
Об этом сообщает Rome News-Tribune.
Отмечается, что нанесённый монументу ущерб оценивается в $200 тыс.
По данным издания, неизвестные также повредили каменную винтовку, которую держал в руках солдат.
Уточняется, что ворота на кладбище в день нападения были закрыты и проехать туда на транспорте было нельзя, однако любой желающий мог добраться до него по холму пешком.
В августе губернатор Вирджинии призвал демонтировать все памятники конфедератам в штате. А в Мэриленде предложили снести памятник узаконившему рабство судье.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard