В США вандалы отломали руки и разбили лицо у памятника солдату Конфедерации

Неизвестные вандалы отломали руки и разбили лицо у памятника солдату Конфедерации, который стоял на кладбище Миртл-Хилл в американском штате Джорджия.

Об этом сообщает Rome News-Tribune.

Отмечается, что нанесённый монументу ущерб оценивается в $200 тыс.

По данным издания, неизвестные также повредили каменную винтовку, которую держал в руках солдат.

Уточняется, что ворота на кладбище в день нападения были закрыты и проехать туда на транспорте было нельзя, однако любой желающий мог добраться до него по холму пешком.

В августе губернатор Вирджинии призвал демонтировать все памятники конфедератам в штате. А в Мэриленде предложили снести памятник узаконившему рабство судье.