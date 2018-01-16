В Молдавии вандалы осквернили три памятника Великой Отечественной войны

В Молдавии в период зимних праздников вандалы осквернили три памятника Великой Отечественной войны, сообщает Sputnik со ссылкой на главу Русского историко-патриотического клуба Алексея Петровича.

«На мой взгляд, это спланированная акция. Вполне вероятно, что могла действовать одна и та же группа. Вероятно, кому-то нужно было показать, что существуют люди или силы, которым не нужна память о Великой Отечественной войне, которые хотят надругаться над ней и стереть ее. Нужна была яркая демонстрация», — рассказал Петрович.

По его словам, речь идет о мемориальном комплексе «Виктория» близ села Леушены Хынчешсткого района, мемориальном комплексе «Бессмертие» около села Чинишеуцы Резинского района, а также о танке ИС-3, установленном рядом с селом Корнешты Унгенского района.