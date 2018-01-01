Вандалы осквернили памятник коммунарам в Днепре в день рождения Бандеры

Радикалы осквернили памятник коммунарам в Днепре. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что монумент был облит красной краской, на него были нанесены различные надписи, в частности, «позор», «слава УПА»*.

Памятник был возведён в 1958 году, его высота — 8,5 метра.

На этом месте похоронены участники революционных действий, боровшиеся за установление советской власти.

Ранее сообщалось, что в Киеве началось «Факельное шествие» в честь 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

В октябре экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина нуждается в полноценной десоветизации, которая возможна только через смену политического управления страны.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).