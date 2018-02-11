Саакашвили похвалил поляков за оценку вклада украинцев в экономику Польши

Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил: поляки — «молодцы, что оценили вклад украинцев» в экономику их страны. Об этом он написал в своём Facebook.

Он похвалил жителей Польши за то, что они создали «одну из самых динамичных и процветающих экономик в мире».

«Вдвойне молодцы, что оценили вклад и талант украинцев. И позор банде, оккупировавшей Украину, которая не даёт таланту украинцев раскрыться у себя на родине», — написал Саакашвили в своём Facebook.

Ранее польское СМИ сообщило, что украинцы влияют на экономику страны больше президента.