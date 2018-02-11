Более четырёх миллионов украинцев выехали в Россию в 2017 году

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В 2017 году в Россию выехали более 4,37 млн украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Сообщается, что более 28 тыс. украинцев выехали в Россию с целью служебной командировки, более 1,2 тыс. — с целью туризма.

Остальные указали целью своего визита в Россию частную поездку. 

При этом из России на Украину в прошлом году приехали более 1,4 млн лиц.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба Украины (ГПСУ) зафиксировала более четырёх млн пересечений украинско-российской границы украинцами в 2017 году.

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