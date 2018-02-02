В 2017 году границу с Россией пересекли более 4 млн украинцев

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Госпогранслужба Украины (ГПСУ) зафиксировала более 4 млн пересечений украинско-российской границы украинцами. Об этом заявил помощник главы ГПСУ Олег Слободян.

«Мы можем говорить о количестве пересечений границы украинцами, в данном случае в Россию. В прошлом году мы зафиксировали более 4 млн таких пересечений границы с Россией украинцами», — сказал Слободян в эфире телеканала «112 Украина»

Он отметил, что многие граждане Украины ездили в Россию по несколько раз. 

Также он привёл данные по россиянам, пересекавшим украинскую границу в 2017 году. Украинские пограничники зафиксировали 1,5 млн пересечений границы россиянами. Слободян сообщил, что «это примерно на уровне позапрошлого года».

Ранее в Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что в ближайшие годы может усилиться трудовая миграция украинцев в Польшу.

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