Более 40 тысяч россиян прошли биометрический контроль на границе с Украиной с 1 января
Биометрический контроль на украинской границе с начала 2018 года прошли 50 тыс. иностранцев, из которых 42 тыс. — граждане России. Об этом сообщил первый заместитель главы государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.
«С начала года контроль прошли 50 тыс. иностранцев, в том числе 42 тыс. россиян», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Ранее украинские пограничники назвали сумму взяток, от которых отказались в 2017 году.
6 января сообщалось о 15 тысячах россиян, прошедших биометрический контроль на границе с Украиной.
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