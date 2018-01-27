Более 40 тысяч россиян прошли биометрический контроль на границе с Украиной с 1 января

Биометрический контроль на украинской границе с начала 2018 года прошли 50 тыс. иностранцев, из которых 42 тыс. — граждане России. Об этом сообщил первый заместитель главы государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.