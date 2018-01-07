Украинские пограничники назвали сумму взяток, от которых отказались в 2017 году

Украинские пограничники в 2017 году оформили и отправили в полицию около тысячи сообщений о взятках, предложенных сотрудникам, на общую сумму более 1 млн грн.

«В прошлом году сотрудники Госпогранслужбы оформили и направили в Нацполицию более тысячи сообщений для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 369 УК Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»)», — говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.

Уточняется, что общая сумма предложенных пограничникам взяток составляет более 1 млн грн.

6 января пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что биометрический контроль на украинской границе с 1 января 2018 года прошли почти 15,5 тыс. россиян.