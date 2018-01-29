В 2017 году Украину чаще других посещали граждане Молдавии, Белоруссии и России

В 2017 году чаще других на Украину приезжали граждане Молдавии, Белоруссии и России. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Отмечается, что молдаване въезжали на территорию Украины 4,5 млн раз, белорусы — 2,7 млн раз, а россияне — 1,5 млн раз.

Также часто Украину посещали граждане Польши, Венгрии, Румынии, Словакии, Турции, Израиля и Германии.

Ранее сообщалось, что биометрический контроль на украинской границе с начала 2018 года прошли 50 тыс. иностранцев, из которых 42 тыс. — граждане России.