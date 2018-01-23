В погранслужбе Польши назвали число въехавших в рамках безвиза украинцев в 2017 году

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В пограничной службе Польши заявили, что в 2017 году в рамках безвизового режима в страну въехали 1,27 млн украинцев.

Об этом сообщает «Укринформ».

«В направлении въезда в Польшу (на границах со всеми соседями) пограничная служба проверила в целом 18,2 млн иностранцев. При этом на границе с Украиной — 10,4 млн человек, из них 10 млн являются гражданами Украины», — говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что вдвое больше украинцев приехали на заработки в Литву в 2017 году.

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