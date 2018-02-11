В Госдуме прокомментировали слова украинского политика об отказе Киева воевать за Крым

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Марианна Чурсина
Депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал RT слова экс-депутата Украины от Крыма Андрея Сенченко, который объяснил отказ Киева воевать за полуостров в 2014 году положениями конституции.

«Украинские политики, рассказывая про Крым, пытаются подменить понятие трусости гуманизмом. Именно поэтому находят множество причин для объяснения своей никчёмности в событиях марта 2014 года. Киевские элиты делают всё, чтобы обелить себя и доказать, что их поступки были единственно правильными», — сказал он.

Бальбек также добавил, что украинская власть сейчас занимается «очередным политическим шулерством», доказывая, что «среди руководителей «майдана» были одни пацифисты», а Россия им противопоставила «ястребов войны».

Ранее Сенченко заявил, что на Украине отказались вводить военное положение в Крыму в 2014 году, поскольку украинская конституция не предусматривает проведение выборов в подобных условиях.

В конце января стало известно, что украинская сторона рассматривала вопрос делегирования Крыму широких полномочий и возвращения к Конституции 1992 года, чтобы помешать воссоединению полуострова с Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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Украина
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