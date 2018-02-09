В Венгрии опровергли данные о договорённостях с Украиной по закону об образовании

В Министерстве иностранных дел Венгрии заявил, что никакой договор с украинской стороной по закону об образовании не заключался. Об этом сообщается на сайте правительства Венгрии.

«Соглашения по украинскому закону об образовании нет, Украина по-прежнему не выполняет рекомендации Венецианской комиссии», — приводятся слова представителя венгерского внешнеполитического ведомства Тамаша Менцера.

Он добавил, что «позиция правительства Венгрии не изменилась».

Также Менцер заявил, что правительство Венгрии откажется от «политики блокирования международных устремлений» Украины, если венгры Закарпатья «скажут, что согласованы все детали закона об образовании».

«Мы всё еще далеки от этого», — заявил он.

Ранее замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил о согласовании «ключевых позиций» с венгерской стороной по ряду вопросов, в том числе о путях урегулирования «языкового вопроса».