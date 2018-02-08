МИД Украины заявил о согласовании с Венгрией путей урегулирования «языкового вопроса»

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В МИД Украины заявили о согласовании «ключевых позиций» с венгерской стороной по ряду вопросов. Об этом заявил замглавы ведомства Василий Боднар.

«С осторожным оптимизмом можно сказать, что длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций: о путях урегулирования «языкового вопроса», начале совместного пограничного контроля, развитии пограничной инфраструктуры», — написал Боднар в Twitter. 

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил против ограничений прав этнических венгров на Украине.

В начале декабря 2017 года Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала  украинской стороне внести поправки в закон об образовании, чтобы избежать проблемы дискриминации.

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