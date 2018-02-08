МИД Украины заявил о согласовании с Венгрией путей урегулирования «языкового вопроса»

В МИД Украины заявили о согласовании «ключевых позиций» с венгерской стороной по ряду вопросов. Об этом заявил замглавы ведомства Василий Боднар.

«С осторожным оптимизмом можно сказать, что длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций: о путях урегулирования «языкового вопроса», начале совместного пограничного контроля, развитии пограничной инфраструктуры», — написал Боднар в Twitter.

З обережним оптимізмом можна сказати, що тривалі переговори з угорською стороною завершилися узгодженням ключових позицій: про шляхи врегулювання "мовного питання", започаткування спільного прикордонного контролю, розвиток прикордонної інфраструктури.Крок по кроку до нормальності pic.twitter.com/EZlNxbgFqi — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 7 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил против ограничений прав этнических венгров на Украине.

В начале декабря 2017 года Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала украинской стороне внести поправки в закон об образовании, чтобы избежать проблемы дискриминации.