Глава МИД Венгрии пообещал продолжать блокировать заседание НАТО-Украина
«Венгрия продолжит налагать вето на созыв заседания министров обороны НАТО-Украина, пока ситуация не будет решена», — сказал Сийярто.
По его словам, блокировка продлится до урегулирования противоречий вокруг закона об образовании.
«Венгрия была самым громким сторонником европейских интеграционных процессов в Украине, однако получила «удар в спину», когда парламент Украины принял закон об образовании, который принципиально ограничивает права национальных меньшинств», — подчеркнул венгерский министр.
Ранее МИД Венгрии выступил против ограничения прав венгров на Украине.
В октябре 2017 года Венгрия наложила вето на проведение саммита Украина — НАТО.