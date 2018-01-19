Глава МИД Венгрии пообещал продолжать блокировать заседание НАТО-Украина

Будапешт продолжит блокирование заседания комиссии НАТО-Украина на уровне министров обороны, пока украинский закон об образовании не начнёт удовлетворять интересы венгерской общины в Закарпатье. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия продолжит налагать вето на созыв заседания министров обороны НАТО-Украина, пока ситуация не будет решена», — сказал Сийярто.

По его словам, блокировка продлится до урегулирования противоречий вокруг закона об образовании.

«Венгрия была самым громким сторонником европейских интеграционных процессов в Украине, однако получила «удар в спину», когда парламент Украины принял закон об образовании, который принципиально ограничивает права национальных меньшинств», — подчеркнул венгерский министр.

Ранее МИД Венгрии выступил против ограничения прав венгров на Украине.

В октябре 2017 года Венгрия наложила вето на проведение саммита Украина — НАТО.