Австрия собирается внести Украину в список безопасных стран происхождения беженцев

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Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что власти Австрии намерены внести Украину в список безопасных стран происхождения беженцев.

Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что Порошенко сделал это заявление во время совместной пресс-конференции с главой Австрии Александром ван дер Белленом в Вене. Президент Украины положительно оценил намерение австрийских властей.

«Я полностью поддерживаю это желание Австрии. Мы готовы наладить эффективное сотрудничество», — сказал Порошенко.

Ранее неправительственный аналитический центр США Atlantic Council опубликовал исследование, в котором говорится о массовой миграции жителей Украины в восточные страны Европейского союза.

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