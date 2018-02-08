Австрия собирается внести Украину в список безопасных стран происхождения беженцев

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что власти Австрии намерены внести Украину в список безопасных стран происхождения беженцев.

Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что Порошенко сделал это заявление во время совместной пресс-конференции с главой Австрии Александром ван дер Белленом в Вене. Президент Украины положительно оценил намерение австрийских властей.

«Я полностью поддерживаю это желание Австрии. Мы готовы наладить эффективное сотрудничество», — сказал Порошенко.

Ранее неправительственный аналитический центр США Atlantic Council опубликовал исследование, в котором говорится о массовой миграции жителей Украины в восточные страны Европейского союза.