«Нафтогаз» планирует возобновить закупки газа у России в марте

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что в компании планируют в соответствии с решением Стокгольмского арбитража начать закупки газа у «Газпрома» в марте 2018 года.

Он заявил, что уже проведено несколько раундов переговоров и имеется документ, который, по оценкам компании, «близок к тому, который будет подписан».

«Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение Стокгольмского арбитража в части контракта купли-продажи. Мы надеемся, что это нам даст возможность уже в марте этого года начать покупки газа у «Газпрома», — цитирует Коболева УНИАН.

Ранее Коболев заявил, что «Нафтогаз» с 2018 года возобновит закупку газа у России в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объёмов.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рост цен на газ на Украине.