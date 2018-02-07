Белоруссия и Латвия договорились сотрудничать в сфере ядерной безопасности

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Правительства Белоруссии и Латвии подписали соглашение о раннем оповещении о ядерных авариях, обмене информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности и радиационной защиты, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что соглашение было заключено в среду, 7 февраля, в Минске. 

Документ подписали премьер-министры Белоруссии и Латвии Андрей Кобяков и Марис Кучинскис. 

Также были подписаны меморандум о взаимопонимании по основным направлениям экономического сотрудничества на среднесрочную перспективу между правительствами двух стран и соглашение о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не намерен развивать торгово-экономические и политические отношения с ЕС в ущерб России.

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