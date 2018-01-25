Стрелки на часах Судного дня приблизились к полуночи на 30 секунд
- AFP
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Об этом говорится в сообщении журнала Bulletin of the Atomic Scientist.
Это означает, что до «ядерной полуночи» осталось всего 2 минуты.
Решение было принято в связи с усилением напряжённости между КНДР и США. Отдельно отмечается, что нынешнее поведение американских властей увеличивает вероятность начала ядерной войны.
«Ни союзники, ни противники не могут точно предсказать действия США или понять, когда заявления США реальны, а когда они являются просто риторикой», — указано в релизе.
Отмечается, что международная дипломатия теперь вызывает «сюрреалистическое чувство нереальности», что ещё больше подрывает веру в существующую мировую безопасность.
В январе прошлого года стрелки на часах Судного дня также были переведены на 30 секунд ближе к полуночи. Тогда они показывали 23 часа 57 минут 30 секунд до конца света.