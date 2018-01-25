Стрелки на часах Судного дня приблизились к полуночи на 30 секунд

На часах Судного дня стрелки переведены на 30 секунд вперёд — теперь они показывают 23 часа 58 минут.

Об этом говорится в сообщении журнала Bulletin of the Atomic Scientist.

Это означает, что до «ядерной полуночи» осталось всего 2 минуты.

Решение было принято в связи с усилением напряжённости между КНДР и США. Отдельно отмечается, что нынешнее поведение американских властей увеличивает вероятность начала ядерной войны.

«Ни союзники, ни противники не могут точно предсказать действия США или понять, когда заявления США реальны, а когда они являются просто риторикой», — указано в релизе.

Отмечается, что международная дипломатия теперь вызывает «сюрреалистическое чувство нереальности», что ещё больше подрывает веру в существующую мировую безопасность.

В январе прошлого года стрелки на часах Судного дня также были переведены на 30 секунд ближе к полуночи. Тогда они показывали 23 часа 57 минут 30 секунд до конца света.