Глава Минобороны Украины выразил уверенность, что США передадут комплексы Javelin в 2018 году

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США поставят Украине противотанковые комплексы Javelin в 2018 году. Об этом заявил украинский министр обороны Степан Полторак.
Глава Минобороны Украины выразил уверенность, что США передадут комплексы Javelin в 2018 году
  • globallookpress.com
  • © Xinhua/Sergei Stepanov

«Я хотел бы сказать точно: мы получим Javelin своевременно. … В этом году точно», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счёт бюджета США.

В конце декабря 2017 года Вашингтон решил предоставить Киеву оборонительное вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. 

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