Глава Минобороны Украины выразил уверенность, что США передадут комплексы Javelin в 2018 году
США поставят Украине противотанковые комплексы Javelin в 2018 году. Об этом заявил украинский министр обороны Степан Полторак.
- globallookpress.com
- © Xinhua/Sergei Stepanov
«Я хотел бы сказать точно: мы получим Javelin своевременно. … В этом году точно», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счёт бюджета США.
В конце декабря 2017 года Вашингтон решил предоставить Киеву оборонительное вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.
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