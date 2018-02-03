Глава Пентагона провёл встречу с министром обороны Украины
Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.
#SecDef Mattis met with Ukrainian Defense Minister Stepan Poltorak today and discussed the military relationship between the U.S. and the Ukraine. pic.twitter.com/AhfKKC1obI— Dana W. White - DoD (@ChiefPentSpox) 2 февраля 2018 г.
«Мэттис встретился с министром обороны Украины Степаном Полтораком и обсудил военные отношения», — отмечается в сообщении в Twitter.
Ранее сообщалось, что Степан Полторак прибыл в США, чтобы встретиться со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом и обсудить поставки противотанковых комплексов Javelin.
В конце декабря 2017 года Вашингтон решил предоставить Киеву оборонительное вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.