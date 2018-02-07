В Раде заявили о намерении обсудить в ПАСЕ проведение в Крыму выборов президента России

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Украина намерена поднять на ближайших заседаниях Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) вопрос о незаконности проведения выборов президента России в Крыму. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Невозможно выбирать президента России на украинской территории», — приводит её слова УНИАН.

Ранее Верховная рада Украины зарегистрировала постановление с призывом помешать голосованию в Крыму. 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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