В Раде заявили о намерении обсудить в ПАСЕ проведение в Крыму выборов президента России

Украина намерена поднять на ближайших заседаниях Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) вопрос о незаконности проведения выборов президента России в Крыму. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Невозможно выбирать президента России на украинской территории», — приводит её слова УНИАН. Ранее Верховная рада Украины зарегистрировала постановление с призывом помешать голосованию в Крыму. Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.