В Раде зарегистрировали постановление с призывом помешать проведению выборов в Крыму

Верховная рада Украины зарегистрировала постановление фракции «Народный фронт» с призывом помешать организации выборов президента России в Крыму. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Вчера Народным фронтом было зарегистрировано постановление, в котором мы обращаемся ко всему мировому сообществу (с призывом. — RT) помешать проведению (в Крыму. — RT) так называемых выборов президента (России. — RT)», — заявил лидер фракции Максим Бурбак.

Отмечается, что 5 февраля в украинском парламенте был зарегистрирован проект постановления с текстом обращения Верховной рады к представителям международного сообщества в связи с подготовкой выборов президента России в Крыму.

Ранее в МИД Украины заявили о незаконности какого-либо участия в избирательном процессе в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.