В Крыму поприветствовали заявление депутатов из ФРГ, назвавших санкции ошибкой

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление прибывших на полуостров немецких парламентариев, которые раскритиковали санкционную политику в отношении России.

«Приезд депутатов из Германии — ещё один шаг на пути признания Крыма как неотъемлемой части России. Мы прекрасно понимаем, что эта делегация сознательно посетила нашу республику, хочет выстраивать отношения с нашей страной. Думаю, за прошедшие четыре года в мире и, в частности, в Европе всё больше и больше происходит переоценка того, что случилось в Крыму… Когда к нам приезжают иностранные делегации, то они видят, что это развивающийся регион и здесь живут люди, которые в 2014 году сделали абсолютно осознанный выбор», — сказал он.

Ганжара выразил надежду, что представители других стран в будущем также посетят полуостров, чтобы убедиться в благополучии крымчан своими глазами.

«В европейском пространстве происходит понимание, что антироссийские санкции в первую очередь вредят самой Европе. Поэтому я уверен, что здравый смысл со временем возобладает», — заключил депутат.

Ранее один из членов немецкой делегации Уве Бронзон рассказал, что поездка немецких парламентариев в Крым является «особым сигналом» о намерении сотрудничать с Россией.

Делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии прилетела в субботу, 3 февраля, в столицу Крыма — Симферополь.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.