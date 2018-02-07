Яценюк призвал США к жёсткой реакции на проведение выборов в Крыму

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк ожидает жёсткой реакции Запада на проведение выборов российского президента в Крыму. Об этом он заявил в ходе визита в Вашингтон.

«Мы ожидаем жёсткой реакции со стороны наших западных партнёров и со стороны США... И здесь мир и Соединённые Штаты Америки в первую очередь, как лидеры свободного мира, должны заявить свою позицию», — говорится в видео, размещённом в Twitter политика.

Ранее Верховная рада Украины зарегистрировала постановление с призывом помешать организации голосования в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.