В Белоруссии будут открыты девять участков для голосования на выборах президента России

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Глава российской дипмиссии в Белоруссии Александр Суриков заявил, что в стране будут открыты девять участков для голосования на выборах президента России.

«Мы в Белоруссии будем формировать девять избирательных участков в крупнейших местах проживания и работы российских граждан, в том числе один — в Минске», — передаёт РИА Новости слова Сурикова.

Дипломат также попросил белорусскую сторону оказать возможное содействие в организации процесса создания избирательных участков, а также призвал тех граждан России, которые во время президентской кампании будут находиться на территории Белоруссии, принять участие в голосовании.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, сколько избирательных участков будет открыто на Украине.

Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов, которые пройдут в России в 2018 году.

Выборы главы государства в России пройдут 18 марта.

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