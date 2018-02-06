Ирина Салтыкова призвала россиян прийти на избирательные участки

Эстрадная певица, актриса Ирина Салтыкова в беседе с ФАН призвала россиян прийти на избирательные участки 18 марта — в день президентских выборов.

«На самотёк ничего пускать нельзя, иначе это приведёт к хаосу. Поэтому очень важно отдать свой голос на выборах», — сказала Салтыкова.

По её словам, нельзя перекладывать свою ответственность за этот поступок на чужие плечи, поскольку у всех есть долг перед семьёй, перед страной.

Ранее заслуженный артист России Денис Майданов в беседе с Nation News рассказал, почему жители страны должны пойти на президентские выборы.