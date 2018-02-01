Денис Майданов рассказал, почему россияне должны пойти на выборы

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Заслуженный артист России Денис Майданов рассказал, почему жители страны должны пойти на президентские выборы, сообщает Nation News.

«Я всячески призываю всех пойти на избирательные участки. Мы живём в историческое время, и 18 марта нам всем предстоит выбрать своё будущее», — заявил Майданов.

Он отметил, что россиян 146 млн, и это огромное число избирателей. Как полагает Майданов, все должны проголосовать за будущее страны.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России политолог Оксана Гончаренко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» не исключила высокой явки на президентских выборах.

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