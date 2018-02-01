Денис Майданов рассказал, почему россияне должны пойти на выборы

Заслуженный артист России Денис Майданов рассказал, почему жители страны должны пойти на президентские выборы, сообщает Nation News.

«Я всячески призываю всех пойти на избирательные участки. Мы живём в историческое время, и 18 марта нам всем предстоит выбрать своё будущее», — заявил Майданов.

Он отметил, что россиян 146 млн, и это огромное число избирателей. Как полагает Майданов, все должны проголосовать за будущее страны.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России политолог Оксана Гончаренко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» не исключила высокой явки на президентских выборах.