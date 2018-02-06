Избирком Петербурга получил новые комплексы обработки бюллетеней

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Избирательная комиссия Санкт-Петербурга получила новые комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщает ФАН.

В городе было 145 моделей 2010 года, сделанных в Петербурге, теперь появилось ещё 352, выпущенных в Москве.

Старые КОИБ будут использоваться на 134 участках, новые — на 339. В общей сложности комплексы обработки избирательных бюллетеней задействуют на 473 участках. 

Ранее Inforeactor сообщало, что в Армении откроют два участка для голосования на выборах президента России.

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