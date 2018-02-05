В Армении откроют два участка для голосования на выборах президента России

Короткая ссылка
В Армении будут работать два избирательных участка для желающих проголосовать на выборах президента России, передаёт Inforeactor.

Из сообщения на сайте российского посольства в Ереване следует, что в дипломатическое представительство могут прийти те, кто проживает постоянно или временно находится на территории страны. Необходимо, чтобы таким гражданам уже исполнилось 18 лет.

В городах Горис, Капан и Сисиан можно будет принять участие в выборах в рамках досрочного выездного голосования в первой половине марта.

Кроме того, для военнослужащих из России в Армении в местах расположения частей Минобороны будет организовано досрочное выездное голосование.

Ранее ФАН сообщало, что глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала бороться с порчей предвыборных плакатов.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Выборы президента России — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru