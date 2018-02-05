В Армении откроют два участка для голосования на выборах президента России
Из сообщения на сайте российского посольства в Ереване следует, что в дипломатическое представительство могут прийти те, кто проживает постоянно или временно находится на территории страны. Необходимо, чтобы таким гражданам уже исполнилось 18 лет.
В городах Горис, Капан и Сисиан можно будет принять участие в выборах в рамках досрочного выездного голосования в первой половине марта.
Кроме того, для военнослужащих из России в Армении в местах расположения частей Минобороны будет организовано досрочное выездное голосование.
Ранее ФАН сообщало, что глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала бороться с порчей предвыборных плакатов.