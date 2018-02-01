Глава ЦИК призвала бороться с порчей предвыборных плакатов

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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала бороться с порчей предвыборных плакатов, сообщает ФАН.

По её словам, ЦИК обратился к регионам с просьбой своевременно убирать надписи и другие «мелкие пакости», сделанные несознательными гражданами на таких материалах.

«Стоит обратить внимание операторам рекламных конструкций на удаление грязи, надписей. Есть некоторая публика, которая может только исподтишка по ночам гадить», — заявила Памфилова.

Она также сказала, что некоторые граждане пытаются распространять фальшивую предвыборную продукцию от имени ЦИК. За такой деятельностью будет следить сам Центризбирком и полиция.

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