Глава ЦИК призвала бороться с порчей предвыборных плакатов

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала бороться с порчей предвыборных плакатов, сообщает ФАН.

По её словам, ЦИК обратился к регионам с просьбой своевременно убирать надписи и другие «мелкие пакости», сделанные несознательными гражданами на таких материалах.

«Стоит обратить внимание операторам рекламных конструкций на удаление грязи, надписей. Есть некоторая публика, которая может только исподтишка по ночам гадить», — заявила Памфилова.

Она также сказала, что некоторые граждане пытаются распространять фальшивую предвыборную продукцию от имени ЦИК. За такой деятельностью будет следить сам Центризбирком и полиция.

Ранее политический обозреватель и политтехнолог Олег Ведутов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил число кандидатов на пост президента на выборах в России.