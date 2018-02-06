Верховная рада отказалась отменить закон о реинтеграции Донбасса

Верховная рада Украины не стала рассматривать постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса.

Как сообщает РИА Новости, отмену документа поддержали 37 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. 18 января Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса. Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что принятием этого закона Киев пытается легализовать противоправные действия на юго-востоке Украины.