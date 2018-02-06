Верховная рада отказалась отменить закон о реинтеграции Донбасса
Верховная рада Украины не стала рассматривать постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса.
Как сообщает РИА Новости, отмену документа поддержали 37 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
18 января Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса.
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что принятием этого закона Киев пытается легализовать противоправные действия на юго-востоке Украины.
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