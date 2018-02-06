Замглавы украинского МИД и верховный комиссар ОБСЕ встретятся после инцидента в Ужгороде

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Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар проведёт в Ужгороде встречу с верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньером. Об этом он написал в своём Twitter.

Он заявил, что во исполнение поручений министра иностранных дел Украины Павла Климкина 6—7 февраля будет находиться с рабочей поездкой в Ужгороде.

«Планируются встречи с руководством области и местной венгерской громадой, переговоры с верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Л. Заньером и украинско-венгерские консультации», — написал Боднар.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде в здание Закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью. 

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Украина
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