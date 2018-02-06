Замглавы украинского МИД и верховный комиссар ОБСЕ встретятся после инцидента в Ужгороде

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар проведёт в Ужгороде встречу с верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньером. Об этом он написал в своём Twitter.

Он заявил, что во исполнение поручений министра иностранных дел Украины Павла Климкина 6—7 февраля будет находиться с рабочей поездкой в Ужгороде.

«Планируются встречи с руководством области и местной венгерской громадой, переговоры с верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Л. Заньером и украинско-венгерские консультации», — написал Боднар.

На виконання доручень Міністра @PavloKlimkin 6-7 лютого перебуватиму з робочою поїздкою в Ужгороді. Плануються зустрічі з керівництвом області та місцевою угорською громадою, переговори з Верховним комісаром ОБСЄ з питань нацменшин Л.Заньєром та українсько-угорські консультації — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 5 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде в здание Закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.