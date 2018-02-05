Пушков прокомментировал нападение неизвестных на здание Союза венгров в Ужгороде

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал заявления Киева, поступившие после нападения неизвестных на здание Союза венгров в украинском Ужгороде.

«Что бы ни произошло на Украине — поджоги, взрывы, покушения, в Киеве на всё один ответ: «кремлёвская рука». Нет. Это немощные руки Киева», — говорится в тексте сообщения.

Ранее стало известно, что в Ужгороде в здание Союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за нападением на здание Союза венгров, в которое бросили бутылку с зажигательной смесью, стоит Россия. 

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