Пушков прокомментировал нападение неизвестных на здание Союза венгров в Ужгороде

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал заявления Киева, поступившие после нападения неизвестных на здание Союза венгров в украинском Ужгороде.

«Что бы ни произошло на Украине — поджоги, взрывы, покушения, в Киеве на всё один ответ: «кремлёвская рука». Нет. Это немощные руки Киева», — говорится в тексте сообщения.

Что бы ни произошло на Украине - поджоги, взрывы, покушения, в Киеве на все - один ответ: "кремлевская рука". Нет. Это немощные руки Киева. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 февраля 2018 г.

Ранее стало известно, что в Ужгороде в здание Союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за нападением на здание Союза венгров, в которое бросили бутылку с зажигательной смесью, стоит Россия.