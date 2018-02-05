Пушков прокомментировал нападение неизвестных на здание Союза венгров в Ужгороде
«Что бы ни произошло на Украине — поджоги, взрывы, покушения, в Киеве на всё один ответ: «кремлёвская рука». Нет. Это немощные руки Киева», — говорится в тексте сообщения.
Что бы ни произошло на Украине - поджоги, взрывы, покушения, в Киеве на все - один ответ: "кремлевская рука". Нет. Это немощные руки Киева.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 февраля 2018 г.
Ранее стало известно, что в Ужгороде в здание Союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что за нападением на здание Союза венгров, в которое бросили бутылку с зажигательной смесью, стоит Россия.