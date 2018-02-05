«Ритуальное действие»: как Украина пытается возложить на Россию ответственность за свою ссору с Венгрией

Здание Закарпатского союза венгров в украинском Ужгороде подверглось атаке. Неизвестные бросили в окно бутылку с зажигательной смесью, в результате чего в помещении произошло задымление. Ответственность в Киеве поспешили возложить на Москву. Об этом, в частности, заявил украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко. Между тем опрошенные RT эксперты отмечают, что напряжение в контактах Киева и Будапешта возникло из-за украинского закона об образовании, а стремление обвинить во всём Кремль стало уже традиционным для киевских чиновников.

В украинском Ужгороде неизвестные кинули в окно здания Закарпатского союза венгров бутылку с зажигательной смесью. Несмотря на то что полиция Закарпатской области ещё не установила причины и обстоятельства произошедшего, а также не определила круг подозреваемых, в Киеве уже назвали виноватых. Так, вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что за нападением стоит Москва, которая якобы заинтересована в ухудшении отношений между Украиной и Венгрией.

«Есть прямая заинтересованность Кремля рассорить нас со всеми соседями. Наши осложнения на польском и венгерском направлениях выгодны прежде всего России и во многом ею и режиссируются. Поэтому бутылку с «коктейлем Молотова» сегодня в Ужгороде держала кремлёвская рука. Однозначно», — написал политик в Twitter.

Є пряма зацікавленість Кремля розсварити нас із усіма сусідами. Наші ускладнення на польському та угорському напрямку вигідні понад усе Росії та значною мірою нею і режисуються. Тому пляшку із «коктейлем молотова» сьогодні в Ужгороді тримала кремлівська рука. ОДНОЗНАЧНО! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) February 4, 2018

При этом в самом Союзе венгров от комментариев отказываются, чтобы не накалять ситуацию, считая, что случившееся — провокация.

На месте инцидента

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В лучших традициях

Между тем эксперты отмечают традиционность заявлений украинского чиновника. По их мнению, попытка в любой ситуации переложить ответственность на Россию стала едва ли не правилом хорошего тона для киевской элиты.

«Поиск «руки Кремля» для украинских чиновников и государственных деятелей любого уровня — это необходимое ритуальное действие при попытке объяснения причин любых событий, происходящих на территории Украины. Поэтому никто не замечает существования радикальных нацистов, создания их гвардий. Ведь это всё, по их мнению, «рука Кремля», — сказал RT политолог Александр Асафов.

С ним согласен и экономист, политолог Александр Дудчак. Он также отметил, что простые украинцы уже никак не реагируют на эти громкие заявления.

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«Это у Киева синдром навязчивых выражений. Сначала нужно заявить, что виноват Кремль, а потом искать какие-то другие причины и объяснения. Это уже стало традицией. Население Украины на это уже никак не реагирует, понимая, что это дань сложившемуся за последние четыре года формату», — рассказал RT эксперт.

Сомнительное превосходство

Помимо этого, эксперты напоминают, что отношения не только с Венгрией, но и рядом других европейских соседей Украина испортила своей реформой об образовании.

«Этот закон принимался против русского языка в первую очередь, но он ударил и по языкам других нацменьшинств. Венгры к этому отнеслись очень болезненно. Соответственно руководство страны сказало, что будет блокировать все инициативы Украины на уровне Евросоюза. И конечно, они пытаются защитить своих соотечественников и их право говорить и учить своих детей на родном языке. Венгры готовы бороться, и их настрой вызывает соответствующую реакцию у украинских националистов», — прокомментировал ситуацию Александр Асафов.

По его мнению, то, каким образом украинские правящие круги пытаются насаждать свою политику, навевает воспоминания о практиках фашистской Германии.

«Языковая реформа — попытка закрепить на законодательном уровне своё превосходство. Причём превосходство в духе Адольфа Гитлера. Дело в том, что фундаментом нынешней украинской власти является милицейско-бандеровский национализм, и именно на этой почве Украина поссорилась с ближайшими соседями», — заключил политолог.

В Европе не приемлют ту идеологию, которую сейчас Киев поднимает на щит, отмечает член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

«Она в равной степени враждебна России, Польше, Венгрии и остальным нациям. Потому что сразу выясняется, что есть граждане первого сорта и второго. И отличить их можно по национальности. И эта идеология является прямой причиной ссоры Украины со всеми остальными», — добавил он.

Reuters

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Задели ЕС

К тому же, подчёркивают эксперты, нынешняя украинская власть в своём стремлении проводить определённую политику в очередной раз убеждается, что не все её действия воспринимаются в Европе с энтузиазмом, уверен Дудчак.

«Украинское руководство, принимая законы, которые направлены в основном против русского языка и России, пытается сделать вид, что это универсальные законы, которые касаются всех. Но в закон для всех автоматически попадают венгры, поляки, румыны, словаки, и это вызывает неожиданную для Украины реакцию. Потому что, когда они принимали закон, они не думали, как поведут себя европейцы. Ведь они евроинтегрируются и ЕС так помогало им в начале! И они на этом фоне решили, что получили индульгенцию на проведение той политики, которую они считают нужной», — заметил Александр Дудчак.

Напомним, в конце сентября 2017 года Пётр Порошенко подписал закон об образовании, который направлен на сокращение возможностей нацменьшинств обучаться на родном языке. Согласно документу, учёба на неукраинском будет проводиться только в детском саду и начальной школе, где параллельно будет преподаваться государственный язык.

С пятого класса школьники — представители нацменьшинств смогут изучать родной язык только как отдельную дисциплину. А с 2020 года всё образование на Украине будет вестись только на государственном языке.

Против данной реформы уже выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия. В частности, Будапешт заявил, что теперь станет блокировать все инициативы Киева в Евросоюзе и НАТО.