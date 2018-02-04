Сторонники Саакашвили призвали Порошенко выйти на Майдан 18 февраля и объявить об отставке

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Участники «Марша за импичмент» президента Украины Петра Порошенко, который провели сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, потребовали, чтобы глава государства вышел на площадь Независимости в Киеве и объявил об отставке. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Сторонники Саакашвили призвали Порошенко выйти на Майдан 18 февраля и объявить об отставке
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

«Наше главное требование — отставка Порошенко. Мы вызываем гражданина Порошенко на Майдан 18 февраля для оглашения решения об отставке. В этот день мы выходим на Майдан в Киеве и во всех городах Украины», — зачитал соответствующую резолюцию депутат Верховной рады Юрий Деревянко.

Ранее сообщалось, что в Киеве начался марш сторонников Саакашвили с требованием смены власти в стране.

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