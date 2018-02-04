В Киеве началась акция сторонников Саакашвили
- Михаил Саакашвили
- Reuters
- © Gleb Garanich
По данным агентства Интерфакс-Украина, несколько тысяч человек собрались в парке имени Шевченко в центре украинской столицы.
Как отмечается, многие пришли с государственными флагами Украины, баннерами и транспарантами с критикой власти, в частности с требованием импичмента действующего президента Петра Порошенко.
Участники намерены пройти от парка Шевченко до Европейской площади.
Ранее Саакашвили обвинил Порошенко в попытках сорвать «Марш за импичмент».