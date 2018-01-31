Глава «Нафтогаза» прокомментировал выдачу разрешения на строительство «Северного потока — 2»

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что разрешение Германии на строительство газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах страны стало «очередным звоночком» для Киева.

«Очередной звоночек для всех нас (включая специалистов конвейерного создания рабочих групп). Он ещё не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало», — написал Коболев в Facebook.

Ранее в Германии выдали разрешение на строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал выдачу разрешения.