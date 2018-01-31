Миллер прокомментировал выдачу разрешения на строительство «Северного потока — 2»
«Это ключевое решение, которое уже сейчас открывает возможность начать строительство самого важного участка нового морского газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии и берегового приёмного терминала в Грайфсвальде», — цитирует Миллера РИА Новости.
Ранее в Германии выдали разрешение на строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах.
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