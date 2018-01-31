В Германии выдали разрешение на строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах
«Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с Законом об энергетической промышленности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работы будут вестись в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.
В компании подчеркнули, что процедуры получения разрешений в других четырёх странах вдоль маршрута газопровода — в России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику.
Ранее Росприроднадзор дал положительное заключение по «Северному потоку — 2».