В Германии выдали разрешение на строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах

Компания Nord Stream 2 получила разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии. Об этом сообщает пресс-служба.

«Горное ведомство Штральзунда выдало официальное разрешение на строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с Законом об энергетической промышленности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы будут вестись в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

В компании подчеркнули, что процедуры получения разрешений в других четырёх странах вдоль маршрута газопровода — в России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику.

Ранее Росприроднадзор дал положительное заключение по «Северному потоку — 2».