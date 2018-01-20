«Нафтогаз» признал, что заблокировать «Северный поток — 2» не удастся

В НАК «Нафтогаз Украины» заявили, что помешать строительству российского газопровода «Северный поток — 2» едва ли возможно.

«К сожалению, в завершении проекта материально заинтересованы компании из Германии, развитого и влиятельного члена ЕС, а также компании из Франции, Нидерландов, Австрии», — отмечается в сообщении «Нафтогаза», опубликованном в Facebook.

Кроме того, в компании добавили, что Евросоюз или Соединённые Штаты вряд ли помогут Украине помешать реализации проекта.

«Полагаться на сознательные круги в ЕС и США мы не можем — никаких гарантий, что им удастся заблокировать строительство зловещего для Украины газопровода», — пояснили в «Нафтогазе».

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что «Северный поток — 2» является военным проектом России.