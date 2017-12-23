«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» военным проектом России
Об этом он сказал в интервью украинскому Пятому каналу.
«Этот газопровод является большим риском. Его строительство кардинально взорвёт экономику всей страны. Мы считаем, что это частично военный проект», — отметил он.
Коболев заявил, что в 2018 году компания сосредоточится на остановке реализации «Северного потока — 2».
«Остановка этого проекта, лоббирование интересов Украины против этого проекта — одна из главных задач «Нафтогаза» на следующий год», — заключил он.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что проект «Северный поток — 2» может привести к печальным для Украины последствиям.
В правительстве Германии рассказали, что считают политической задачей не допустить потерь Украины при реализации «Северного потока — 2».