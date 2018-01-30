Климкин заявил, что встреча Суркова и Волкера не дала результатов
«К сожалению, во время их встречи не был достигнут какой-либо результат, но мы будем последовательно оказывать давление с целью имплементации логики «дорожной карты», — цитирует Климкина телеканал «112 Украина».
Министр иностранных дел подчеркнул, что в Донбассе следует организовать полноценную миротворческую миссию, а не охрану для наблюдателей СММ ОБСЕ.
«Надеюсь, что последние события, в том числе с американской стороны тоже, скажем так, помогут Москве понять, что её предложения о бодигардах для СММ не имеют никакого смысла, а нужна реальная миротворческая миссия», — пояснил глава МИД Украины.
Встреча Волкера и Суркова прошла на прошлой неделе в Дубае.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают каких-либо результатов от встречи Суркова и Волкера.