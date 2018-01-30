Климкин заявил, что встреча Суркова и Волкера не дала результатов

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Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что разочарован отсутствием прогресса в результате встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.

«К сожалению, во время их встречи не был достигнут какой-либо результат, но мы будем последовательно оказывать давление с целью имплементации логики «дорожной карты», — цитирует Климкина телеканал «112 Украина».

Министр иностранных дел подчеркнул, что в Донбассе следует организовать полноценную миротворческую миссию, а не охрану для наблюдателей СММ ОБСЕ.

«Надеюсь, что последние события, в том числе с американской стороны тоже, скажем так, помогут Москве понять, что её предложения о бодигардах для СММ не имеют никакого смысла, а нужна реальная миротворческая миссия», — пояснил глава МИД Украины.

Встреча Волкера и Суркова прошла на прошлой неделе в Дубае.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают каких-либо результатов от встречи Суркова и Волкера.

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