Климкин заявил, что встреча Суркова и Волкера не дала результатов

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что разочарован отсутствием прогресса в результате встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера.

«К сожалению, во время их встречи не был достигнут какой-либо результат, но мы будем последовательно оказывать давление с целью имплементации логики «дорожной карты», — цитирует Климкина телеканал «112 Украина».

Министр иностранных дел подчеркнул, что в Донбассе следует организовать полноценную миротворческую миссию, а не охрану для наблюдателей СММ ОБСЕ.

«Надеюсь, что последние события, в том числе с американской стороны тоже, скажем так, помогут Москве понять, что её предложения о бодигардах для СММ не имеют никакого смысла, а нужна реальная миротворческая миссия», — пояснил глава МИД Украины.

Встреча Волкера и Суркова прошла на прошлой неделе в Дубае.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают каких-либо результатов от встречи Суркова и Волкера.