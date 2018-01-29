Волкер считает, что Украина должна выполнить Минские соглашения
Минские соглашения должны быть реализованы Украиной. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на телефонном брифинге в Нью-Йорке.
«Украинская сторона должна выполнить Минские соглашения», — цитирует Волкера ТАСС.
Он отметил, что, в частности, необходима реализация принятого Верховной радой закона об особом статусе Донбасса.
Кроме того, по его словам, «для проведения выборов в Донбассе миссия ООН должна быть размещена на всей территории региона».
Ранее Волкер заявил о необходимости сохранения антироссийских санкций.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ранее на эту тему: