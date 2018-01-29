Волкер считает, что Украина должна выполнить Минские соглашения

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Минские соглашения должны быть реализованы Украиной. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на телефонном брифинге в Нью-Йорке.

«Украинская сторона должна выполнить Минские соглашения», — цитирует Волкера ТАСС.

Он отметил, что, в частности, необходима реализация принятого Верховной радой закона об особом статусе Донбасса.

Кроме того, по его словам, «для проведения выборов в Донбассе миссия ООН должна быть размещена на всей территории региона».

Ранее Волкер заявил о необходимости сохранения антироссийских санкций.

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