В Совете Европы призвали Украину усилить борьбу с отмыванием денег
В документе отмечается, что на Украине существует «сильная политическая приверженность» борьбе с отмыванием денег.
При этом подчёркивается необходимость разработки новых юридических норм, а также использования более широкого круга ресурсов. В частности, Украину призвали более активно расследовать особо резонансные дела.
«На Украине имеются значительные риски отмывания доходов в связи с коррупцией и нелегальной экономической деятельностью», — уточнили в организации.
Ранее СМИ сообщали, что президент Украины Пётр Порошенко нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.
Украинский политолог Олег Соскин рассказал в разговоре с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.