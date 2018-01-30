В Совете Европы призвали Украину усилить борьбу с отмыванием денег

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) призвал украинские власти к более активному расследованию уголовных дел об отмывании средств. Об этом говорится в новом докладе комитета.

В документе отмечается, что на Украине существует «сильная политическая приверженность» борьбе с отмыванием денег.

При этом подчёркивается необходимость разработки новых юридических норм, а также использования более широкого круга ресурсов. В частности, Украину призвали более активно расследовать особо резонансные дела.

«На Украине имеются значительные риски отмывания доходов в связи с коррупцией и нелегальной экономической деятельностью», — уточнили в организации.

Ранее СМИ сообщали, что президент Украины Пётр Порошенко нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.

Украинский политолог Олег Соскин рассказал в разговоре с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.